A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs'ta İran, 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapacağı özel maçların mesaisine yarın başlayacak.



Milli takım, yarın Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak ilk antrenmanını yapacak.



İstanbul'daki antrenmanların ardından milliler, 28 Mayıs Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.15'te ilk maçında İran'ı konuk edecek.



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 27 Mayıs Pazar günü maçın oynanacağı statta saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantının ardından son çalışmasını statta gerçekleştirecek.



A Milli Takım, Tunus karşılaşması için 30 Mayıs Çarşamba günü saat 14.55'te İstanbul'dan İsviçre'ye gidecek. Türkiye, Tunus ile 1 Haziran Cuma günü Cenevre Stadı'nda TSİ 21.15'te karşı karşıya gelecek.



Milli takım kafilesi, Tunus maçının ardından 3 Haziran Pazar günü Rusya'ya geçecek. Milliler, 5 Haziran Salı günü ise saat 19.00'da Rusya'ya konuk olacak. A Milli Takım kafilesi, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

ADAY KADRO



Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)



Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)



Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)



Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)