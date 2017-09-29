A Milli Takım'ın Finlandiya ve İzlanda maçlarının hakemleri açıklandı

A Milli Takımımızın, 6 Ekim 2017 Cuma günü İzlanda ile Eskişehir'de oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Marciniak 'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

A Milli Takımımızın, 9 Ekim 2017 Pazartesi günü Finlandiya ile deplasmanda oynayacağı maçı ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Bastien'ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.