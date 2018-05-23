A Milli Futbol Takımı'nın, İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı özel maçın internet üzerinden bilet satışı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü saat 21.15'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden bilet satışı sona erdi. Karşılaşmanın gişeden bilet satışı ise stattaki Passolig gişelerinden 10.00-18.00 saatlerinde devam ediyor. Gişeler, maç günü ilk yarı sonu kapanacak." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 1. kategori için 30, 2. kategori için 15 ve 3. kategori için de 10 lira olduğu hatırlatıldı.