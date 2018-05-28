Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Aday kadroya sonradan dahil edilen kaleci Sinan Bolat da idmana katıldı. Sol arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı koştu.

Ay-yıldızlı oyuncular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanın ilk 15 dakikalık bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.

Milli takım, İran karşılaşmasının ardından 1 Haziran'da İsviçre'de Tunus ve 5 Haziran'da da deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.