A Milli Takım, İzlanda hazırlığını sürdürdü

Millilerin İzlanda mesaisi sürüyor...

Antrenmanda Kaan Ayhan ve Mevlüt Erdinç fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Belek Turizm Merkezi'ndeki Sentido Zeynep Resort sahasındaki antrenmanda Teknik Direktör Mircea Lucescu futbolcularla kısa süre görüştü.

KAAN VE MEVLÜT TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda milli takım 3 grup halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı olarak devam etti. Antrenmanda dün Fortuna Düsseldorf'un sahasında Duisburg'u 3-1 yendiği maçta oynayan Kaan Ayhan ile sağ arka adalesinde çekme olan Mevlüt Erdinç fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

TOLGA CİĞERCİ ANTRENMANA KATILMADI

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. A Milli Futbol Takımı'nda ismi yer alan Galatasaraylı Tolga Ciğerci, antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı

İzlanda