A Milli Takım'da İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı özel maçlar öncesi aday kadro açıklandı. Milli Takım, 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart'ta ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

İşte teknik direktör Mircea Lucescu'nun seçtiği futbolcular:

KALECİ

Okan Kocuk - İstanbulspor A.Ş.

Serkan Kırıntılı - Atiker Konyaspor

Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK

DEFANS

Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş.

Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf

Mehmet Zeki Çelik - İstanbulspor A.Ş.

Çağlar Söyüncü - SC Freiburg

Ömer Toprak - Borussia Dortmund

Serdar Aziz - Galatasaray A.Ş.

Uğur Demirok - Trabzonspor A.Ş.

Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş.

Ömer Bayram - Teleset Mobilya Akhisarspor

ORTA SAHA

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor A.Ş.

Cengiz Ünder - AS Roma

Emre Mor - RC Celta de Vigo

Serdar Gürler - Osmanlıspor FK

Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor

Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş.

Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş.

Okay Yokuşlu - Trabzonspor A.Ş.

Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş.

Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş.

Hakan Çalhanoğlu - AC Milan

Yunus Mallı - VfL Wolfsburg

FORVET

Cenk Tosun - Everton FC

Enes Ünal - Villarreal CF