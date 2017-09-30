A Milli Takım kadrosu açıklandı! 2017 Milli Takım kadrosunda hangi oyuncular var?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda ve Finlandiya'yla oynanacak maçlar öncesinde aday kadro açıklandı. Peki Milli Takım kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? İşte A Milli Takım kadrosu...
A MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Takım kadrosuna;
Galatasaray'dan Serdar Aziz, Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'den Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan, Beşiktaş'tan Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen ve Burak Yılmaz, Bursaspor'dan Harun Tekin, Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan, Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı, Fortuna Düsseldorf'tan Kaan Ayhan, Göztepe'den Sabri Sarıoğlu, Borussia Dortmund'tan Ömer Toprak ve Nuri Şahin, SC Freiburg'dan Çağlar Söyüncü, Roma'dan Cengiz Ünder, Celta Vigo'dan Emre Mor, Milan'dan Hakan Çalhanoğlu, Wolfsburg'tan Yunus Mallı, Barcelona'dan Arda Turan ve Villarreal'den Enes Ünal davet edildi.
Böylece, A Milli Takımımız'ın İzlanda ve Finlandiya maçı öncesinde aday kadrosu belirlenmiş oldu. Milli Takım'a 3 kaleci, 8 defans, 14 orta saha ve 4 forvet oyuncusu çağırıldı.
- Galatasaray'dan 3,
- Fenerbahçe'den 3,
- Beşiktaş'tan 3,
- Trabzonspor'dan 4,
- Medipol Başakşehir'den 3,
- Atiket Konyaspor'dan 1,
- Göztepe'den 1
oyuncu Milli Takım Aday Kadrosu'nda yer aldı.
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