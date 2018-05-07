A101 Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler, 10 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacak. A101'de bu hafta Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu, HI-LEVEL 49″ uydu alıcılı Full HD led TV ve Acer A315-33-C3UU notebook haftanın yıldızları olarak uygun fiyata satılacak. Bu ürülerin yanında pek çok ev tekstili ürünü ve mutfak gereçleri de tüketiciye sunulacak. İşte 10 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 10 MAYIS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

HI-LEVEL 49″ uydu alıcılı Full HD led TV

Acer A315-33-C3UU notebook

Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu (Global versiyon)

Piranha mikrofonlu stereo kulaklık

Marie Claire MC-1801 bayan kol saati

Venus Knives desenli çatal/kaşık/bıçak

Lav Love ve Sim Serisi

Kahve yanı su bardağı

Meşrubat bardağı

Küçük boy kavanoz

Tatlı kasesi

Şekerlik

Kahvaltı tabağı çeşitleri

Reçellik

Saklama kabı

12 Parça çay seti

Anneler Günü özel indirimleri

Sinbo STM-5813 elektronik çay seti

Arzum AR-1027 el blender seti

Arzum AR-2003 Cookart Eco Midi fırın

Sunum tepsisi, sunum sepeti ve çerezlik

Kiwi otomatik tuzluk-biberlik

Porselen çukur tabak

Sinbo ahşap ürünler

Nouvelle Ranforce çift kişilik nevresim takımı

10 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER