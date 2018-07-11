A101 12 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel 12 Temmuz 2018 kataloğunda bir çok farklı ürüne yer verilmiş. Kataloğa göz atacak olursak; A101 in bu kampanya dönemine ait aktüel ürünler kataloğunda özellikle minikleri çok sevindirecek bir fırsat ürünü var. 3 yıl garantili olarak satışa sunulan, uzaktan kumandalı Audi Lisanslı Akülü Araba 449,95 TL. 12 Temmuz A101 katalogunda yer alan Miniklere özel indirimli ürünler çok sayıda. Lisanslı Oyun Hamuru Seti 19,95 TL. Büyük Çocuk Sandalyesi 19,95 TL. Oyuncak İnşaat Seti 11,95 TL. Oyuncak Sürtmeli Uçak 11,95 TL. Oyuncak Direksiyonlu Araba 9,95 TL. Yaz tatili sırasında yapacağınız yolculuklarda rahatlıkla kullanabileceğiniz Dört Tekerlekli Kabin Tipi Sert Valiz 69,95 TL. Katlanabilir Masa Tabure Seti 149,95 TL. Piknik Seti 4,95 TL. A101 12 Temmuz 2018 aktüel kataloğunda mobilya ürünleri de yer alıyor. Mobetto Sandalye 49,95 TL. Mobetto 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 165 TL. 12 Temmuz Perşembe günü A101 mağazalarında gidecek olan müşterilerin karşılaşacakları indirimli ürünler arasında temel tüketim malzemeleri de var. Calgon 200gr Kireç Önleyici 14,80 TL. Lux Duş Jeli çeşitleri 8,95 TL. Marmarabirlik 1400gr Siyah Zeytin 18,95 TL. Altınkılıç 700gr Tam Yağlı Tost Peyniri 15,95 TL.

A101 12 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Audi lisanslı akülü araba 449,95 TL (Taksitli Fiyatı 468,00 TL – 6 Taksit)

Büyük çocuk sandalyesi 19,95 TL

Tekerlekli oyuncak kutusu 39,95 TL

Oyuncak sürtmeli uçak 11,95 TL

Oyuncak ışıklı metal çek bırak araba 9,95 TL

Oyuncak direksiyonlu araba 9,95 TL

Oyuncak su tabancası 4,95 TL

Oyuncak 2’li inşaat seti 11,95 TL

Yakamoz çocuk gelişim kitapları 3,95 TL (adet)

Lisanslı oyun hamuru seti 19,95 TL

Oyuncak büyük kamyon 49,95 TL