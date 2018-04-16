A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 14 Nisan'da satışa sunuldu ve 20 Nisan'a kadar devam edecek. Katalogda indirimli gıda ürünleri dikkat çekiyor. İşte 14 - 20 Nisan Aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

- Muratbey markasının Burgu 250 gr beyaz peyniri tekli alımlarda 9,25 lira olan peynir 2 adet alımda 18,50 lira yerine 14,50 lira

- Ülker bol sütlü ve bitter %60 kakaolu 70 g çikolata çeşitleri tekli alımda 2,45 lira olan ürünler 3 alımda 4,95 lira

- Çerezya markasının 250 gr ay çekirdeği tekli alımda 2,95 liradan 3 adet alımda 8,85 lira yerine 6,75 lira

- Beypazarı maden suyunun 200 ml olan ürününde tekli alımda 0,65 lira 20 adet alım yapıldığında 13,90 lira yerine 8,95 lira

- Çiçeğim markasının 750 ml bulaşık deterjanı tanesi 2,75 lira olan üründen 3 adet alındığında 6,45 lira

- Pınar aç bitir hindi dilimli salam ürünü adet olarak 2,20 liraya, 3 adet olarak 4,95 lira

- Diyar 150 g Karabiber ürünü 9,15 lira, üründen 2 adet alındığında toplam fiyatı 18,30 lira yerine 13,95 lira

- Cİf tüm yüzeyler jel temizleyici 750 ml ürününden tekli alımlarda 7,50 lira, ikili alımlarda 11,95 lira

- Ülker Coco Pops çikolatalı mısır gevreği adet fiyatı olarak 8,90 lira, üründen 2 adet alındığında fiyatı 12,95 lira

- 2 litre Pepsi ise adet olarak 3,60 liradan 4 adet olarak da 10,45 lira

- Eti tutku kakao kremalı mozaik bisküvi de tanesi 1,25 lira, 4'lü alım 3,75 lira

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14-20 NİSAN)

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