A101'in her hafta uyguladığı kampanyalarından dolayı ya da A101'e gitmek isteyenler A101'in çalışma saatlerini merak ediyorlar. Aktüel kampanyadan yararlanmak isteyenler sabah erken saatlerde A101'in açılmasını bekliyorlar. A101 saat kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri...





A101 KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?





A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.





A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.



A101'in merkez binası Saray Mahallesi, Naya Sokak, No: 2 / a, Kat: 2, Pk: 34768, Ümraniye, İstanbul, Türkiye adresindedir. A101'in merkez binasına (0216) 633 2500 numaralı telefon ile ya da (0216) 630 1109 numaralı Faks ile ulaşabilirisiniz.

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