A101'de bu hafta pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. 21 Haziran'dan (yarın) itibaren A101 raflarında satışa sunulacak indirim ürünler arasında, Hi-Level 43” uydu alıcılı Full HD LED TV, Samsung Galaxy J120 cep telefonu, Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı, SEG SDF 2451M derin dondurucu, Altus AL-1090 tezgah seviyesi buzdolabı, Mobetto 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap gibi pek çok ürün göze çarpıyor. İşte A101 21 Haziran indirimli ürünler...

21 HAZİRAN A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Hi-Level 43” uydu alıcılı Full HD LED TV

Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı

Samsung Galaxy J120 cep telefonu

Notebook soğutucu Piranha 5417 USB vantilatör

Hi-Level Smart USB bellek 32GB

Hi-Level Micro SD kart 32GB

SEG SDF 2451M derin dondurucu

Altus AL-1090 tezgah seviyesi buzdolabı

Mobetto 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap

Singer Promise 1408 dikiş makinesi

Canlı Çiçek Çeşitleri

Köstekli Duvar Saati

Dekoratif Duvar Aynası

Tek Kişilik ve Çift kişilik pike

JWIN ürünleri

A101 21 Haziran indirimli ürünleri aşağıdaki katalogdan detaylı olarak inceleyebilrisiniz...