A101 26 Nisan 2018 Aktüel ürünler kataloğunda haftanın yıldızı HI-LEVEL 50’’ uydu alıcılı FULL HD LED TV oldu. Diğer yandan Samsung Galaxy J 120 akıllı cep telefonu da tüketicilerin dikkatini çekecek teknoloji ürünlerinin arasında yer alıyor. İndirim kataloğunda ayrıca küçük ev aletleri, oyuncaklar ve gıda ürünleri de yer alıyor.İşte A101 26 Nisan 2018 Aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 26 NİSAN 2018

Hi-Level 50” Full HD uydu alıcılı LED Tv

Samsung Galaxy J120 cep telefonu

Bluetooth hoparlör

Hi-Level Smart USB bellek 32GB

Samsung Micro SD kart 32GB

Piranha cep telefon uyumlu lens

Bluetooth spor kulaklık

Gıda ürünleri

Molfix bebek bezi çeşitleri

Oyuncak tren seti

Oyuncak toplu el arabası

Oyuncak römorklu traktör

Tarih kitapları

Oyuncak 3 tekerlekli bisiklet

Metal duvar saati çeşitleri

ve daha fazla indirim 26 Nisan'da A101'de

A101 26 NİSAN 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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