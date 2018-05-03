A101 3 Mayıs, yeni bir ay yeni bir konsept ile geldi. Yaz aylarının gelmesi ile beraber artık piknik, bahçe ve benzeri ürünler ön planda. A101 market zincirlerinin indirimli ürünleri de bu yönde olmaya başladı. A101 3 Mayıs Perşembe Aktüel indirimli ürünler listesine göz atalım...

A101 3 MAYIS PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Samsung 55MU7350 55” UHD Smart kavisli LED Tv

Attlas matkap-taşlama-akülü vidalama seti

Sinbo SHB-3147 blender seti

Sinbo SCM-2928 elektrikli cezve

Aprilla AFC-8004 otomatik ayak bakım törpüsü

Aprilla ABS-1021 mekanik banyo baskülü

Aprilla ATR-7002 kulak&burun kılı kesme makinesi

Sinbo SVC-3449 toz torbalı elektrikli süpürge

Vernel Soft&Oils konsantre yumuşatıcı çeşitleri

Gölgelikli salıncak

Piknik mangalı + Ahşap saplı ızgara

Katlanabilir kamp taburesi

Piknik ürünleri

3 Mayıs indirimleri ve 28 Nisan Hafta Sonu ürünleri

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