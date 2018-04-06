A101 31 Mart - 6 Nisan aktüel ürünler

A101 marketlerinde indirim bugün son buluyor. 31 Mart - 6 Nisan tarihli Aktüel ürünleri bugün itibariyle raflardan kaldırılacak. İşte A101'in indirimdeki ürünleri...

A101 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli indirim ürünü bu hafta Finish Temizlik ve Bakım Seti olarak satılmaktadır. 500 gr bulaşık makinesi tuzu, 400 ml parlatıcı ve 250 ml bulaşık makinesi temizleyici ürün 22,90 lira yerine 9,90 liradan satılırken ürün 31 Mart-6 Nisan arasında 10 lira ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.

A101 ÇOK AL AZ ÖDE AKTÜEL ÜRÜNLER

31 Mart 2018-6 Nisan 2018 tarihleri arasında haftanın yıldızları indirimli ürünler dışında çok al az öde kampanyalı ürünlerde satılmaktadır. Pınar markasının 75 gr hindi salamı tanesi 1,60 liradan satılırken üründen 4 tane alındığında ürün 6,40 lira yerine 4,90 liradan satılmaktadır.

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