A101'in 5 Nisan Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 5 Nisan 2018 Aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimlerinde bu hafta pek çok yeni indirim var. Ayrıca gıda ve temizlik grubu ürünleri de indirime alınmış. A101 İşte 5 Nisan Aktüel indirimler kataloğu...

A101 5 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Hi-Level 43” uydu alıcılı Full HD LED Tv

Lisanslı taraftar 16GB OTG USB bellek

Piranha kablosuz bluetooth kulaklık

Xiaomi Mi Brand 2 akıllı bileklik

General Mobile GM5 Plus cep telefonu

Regal tezgah seviyesi buzdolabı 349,00 TL

Sunny Ankaa dik süpürge

Altus AL-101 buhar istasyonlu ütü

Sinbo SHC-4353 saç kesme makinesi

Arzum AR-5038 saç kurutma makinesi

Sinbo SCD-5038 tekli elektrikli ocak

Ortopedik boyun yastığı

Mini bahçe küreği – Çekiç

Canlı çiçek çeşitleri

Blakc+Decker KR504DRE darbeli matkap

4 raflı çok amaçlı dolaP

Papilla kızartma tenceresi

Sinbo SCM-2848 Türk kahvesi makinesi

A101 5 NİSAN AKTÜEL İNDİRİMLER KATALOĞU

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