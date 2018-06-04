7 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden farklı ve özel üründe indirim fırsatı var. A101'de 7 aziran Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak ürünlerin içinde, deniz tatili için özel ürünler yer alıyor. Televizyon, cep telefonu, mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünlerindeki indirimlerde dikkat çekiyor.

A101 7 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

-Toshiba 50” Smart SAT UHD LED Tv

-Deniz & Plaj Ürünleri

-Güneş kremi ürünleri

-Ramazan Bayramı Özel ürünleri

-Samsung Galaxy J7Duo cep telefonu

-Hometech Neo Gold HT105 uydu alıcısı

-Nehir yemek kaşığı/yemek çatalı

-Nehir tatlı kaşığı/tatlı çatalı 2,50 TL

-Nehir çay kaşığı

-Hascevher düdüklü tencere 7L

-Hascevher tencere seti 6 parça

-Havuz 135L ve deniz & plaj ürünleri

-Güneş kremleri

-2 çekmeceli aynalı takı dolabı

-Mobetto çalışma masası

-4 raflı çok amaçlı dolap ve daha fazla ürünü incelemek için aşağıdaki kataloğa bakabilirsiniz...

7 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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