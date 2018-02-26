AA: PYD'nin eski Eşbaşkanı Salih Müslim Prag'da yakalandı

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eşbaşkanı Salih Müslim'in Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslim için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.
Merasim Sokak saldırısında 29 kişi yaşamını yitirmiş, 61 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlenmişti.
Müslim, iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "Terör Listesi"ne kırmızı sırada eklendi ve kendisinin bulunmasına yardımcı olanlara da 4 milyon TL ödül konuldu.
PYD'nin kurulma süreci, 1998 yılında Abdullah Öcalan'ın Suriye'de hükümete karşı mücadele edecek bir Kürt oluşuma gidilmesi kararıyla başladı.
Bu oluşum ilk yıllarında, Suriye istihbarat örgütleri ve güvenlik güçlerinin ağır baskısıyla karşılaştı ve iki yıl gibi bir süre içerisinde işlevsiz hale heldi.
Ancak PKK çizgisinin güçlü bir zemine sahip olduğu bölgelerde devam eden örgütlenme, 2003 yılında PYD'nin kurulmasıyla sonuçlandı.
PYD'nin silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile sadece kadınlardan oluşan Kadın Savunma Birlikleri (YPJ), Temmuz 2012'de Suriye'deki hükümet karşıtı barışçıl gösterilerin iç savaşa evrilmesiyle birlikte kuruldu.
2015 yılında da ABD ve önderliğini yaptığı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele koalisyonu, sahada bu örgüte karşı mücadele etmesi için YPG ve YPJ'nin çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kurdu.
Türkiye, YPG ve PYD'yi PKK'nın bir uzantısı ve "terör örgütü" olarak görüyor. ABD ise YPG ve PYD'yi Suriye'de IŞİD'le mücadele konusunda sahadaki en önemli müttefiki olarak nitelendiriyor.
Eylül 2017'de yapılan Kongre'de PYD eşbaşkanlığını bırakan Müslim, 2013 ile 2015 yılları arasında çeşitli vesilelerle Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaretlerde Müslim'in bazı devlet yetkilileri ile de görüşmeler yaptığı bildirildi.
O dönem Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarı olan Abdülkadir Selvi, 7 Temmuz 2014'te yazdığı köşe yazısında, bir devlet yetkilisinin "PYD ile uzlaşmak mümkün. IŞİD ile PYD arasında çok büyük fark var. PYD'nin rasyonel ve muhatap alınabilecek bir aktör olduğunu düşünüyoruz. Rasyonel davranırsa uzlaşma mümkün" dediğini belirtmişti.
Müslim'in Türkiye temasları aynı zamanda Öcalan'ın da dahil olduğu barış sürecinin devam ettiği bir döneme denk geliyor.
Ancak 2015 yılının ikinci yarısında barış sürecinin durması ve Suriye'de Kürt grupların ABD'nin de desteğiyle Türkiye ile sınırın önemli bir kısmını ele geçirmesi Ankara'nın yaklaşımında da değişime yol açtı.
Türkiye, 20 Ocak'ta PYD'nin yönetimi altında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.
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