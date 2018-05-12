Aalborg - FC Copenhagen sahaya çıkıyor

Aalborg ve FC Copenhagen, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Aalborg 36 puanla 5. sırada, FC Copenhagen 47 puanla 4. sırada bulunuyor. Aalborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FC Copenhagen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 544 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aalborg kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.60, FC Copenhagen sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Aalborg son haftadaki AGF Aarhus müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FC Copenhagen ise Silkeborg karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Aalborg, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.