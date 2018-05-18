Aalborg - FC Nordsjaelland maçı ne zaman?

Aalborg ve FC Nordsjaelland, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Aalborg 36 puanla 5. sırada, FC Nordsjaelland 50 puanla 3. sırada bulunuyor. Aalborg son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. FC Nordsjaelland, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 118. İddaa'da Aalborg kazanır 3.00, berabere biter 3.10, FC Nordsjaelland kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Aalborg son hafta oynanan AGF Aarhus maçında 0-0 berabere kaldı.

FC Nordsjaelland ise Elite 3000 maçında 1-0 yenildi.

Aalborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Aalborg, kendi sahasında 0 gol attı, 3 gol yedi.

FC Nordsjaelland, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Nordsjaelland 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.