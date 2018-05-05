Aalesund - Mjöndalen maç önü

Norveç 1.Lig maçında Aalesund ile Mjöndalen, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 13 puanlı Aalesund 1. sırada bulunuyor, Mjöndalen 7 puana sahip ve 7. sırada. Aalesund son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Mjöndalen son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 470 kodlu maçı oynayanlar; Aalesund galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Mjöndalen galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Aalesund son haftadaki Tromsö müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Mjöndalen, Lilleström karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Aalesund, 8 gol attı ve 0 gol yedi.

Mjöndalen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mjöndalen, 2 gol atarken 0 gol yedi.