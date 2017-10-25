Aamir Khan'ın hayranı çok izleyicisi yok

Türkiye’ye gelişi olay olan, gittiği her yerde izdiham yaşanan Aamir Khan, gişede umduğunu bulamadı. Dünyaca ünlü Hintli sinemacının filmi ilk üç günde 46 bin 508 kişide kaldı.

İLGİ GİŞEYE YANSIMADI

İki hafta önce İstanbul’a gelen Aamir Khan, kaldığı süre boyunca Türk hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak bu ilgi Khan’ın yeni filmi ‘Süperstar’ın gişesine yansımadı.

6 FİLM ARASINDA 5'İNCİ

Dünyaca ünlü oyuncunun filmi, hafta sonunda sadece 46 bin 508 kişi tarafından izlendi. ‘Süperstar’, aynı gün gösterime giren 3’ü Türk, 3’ü ABD yapımı 6 film arasında 5’inci oldu.

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre,Türkiye’ye gelişinde Atatürk Havalimanı’nda izdihama neden olan Aamir Khan, tarihi mekânları ziyareti sırasında ve katıldığı söyleşilerde de yoğun ilgi görmüş, korumalar etrafına etten duvar örmüş.

Aamir Khan