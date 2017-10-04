Bollywood'un ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak, İstanbul'a geldi. Peki Aamir Khan kimdir?
AAMİR KHAN KİMDİR?
Aamir Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Hindistan'ın Mumbai şehrinde dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarındayken rol aldığı iki küçük yapım ile sinema hayatına atılan Khan, 8 yaşında 1973 yapımlı Yaadon Ki Baaraat'ta şarkı söylemiştir. 1974'te ise babasının yapımcılığını üstlendiği Madhosh filminde Mahendra Sandhu'nun gençliğini canlandırdı.
Eğitim hayatını J.B. Petit Okulu, St. Anne Lisesi ve Bombay İskoç Okulu'nda tamamlayan Aamir Khan, 16 yaşındaki arkadaşının yönetmenliğini üstlendiği Paranoya adlı 40 dakikalık sessiz filmin çalışmalarında yer aldı.
1984'te ilk uzun metrajlı filmi olan Holi'de rol aldı ve ardından 1988'de Kıyametten Kıyamete adlı filmde oynayarak başarısını kanıtladı. 1989'daki Raakh adlı korku filminde aldığı rol ile de Ulusal Film Ödülleri Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmültüştür.
Aamir Khan, 1990'daki dram filmi Dil'de ve 1996'da Raja Hindustani adlı filmde rol almıştır. 1999 yılında Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülü kazandıran filmi Sarfarosh ile de büyük çıkış yakalamıştır.
Hint Sineması'nın önde gelen isimlerinden olan Aamir Khan, 2001 yılında kendi adını taşıyan bir film prodüksiyon şirketi kurmuştur. Kurduğu şirketle yaptığı ilk filmi olan Laagan ile de Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiştir ve Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır.
2006 yılındaki Kayboluş ve Onu Sarıya Boya adlı filmlerinde aldığı rolle büyük beğeni toplayan Khan, 2007 yılındaki Her Çocuk Özeldir adlı filmle de Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır.
Aamir Khan'ın en büyük ticari başarısı ise 2008 yılında Ghajini filmi ile gelmiştir. Bu filmin ardından da 3 Aptal, Dhoom 3 ve PK filmleriyle de Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur.
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