Aarau - Servette düellosu

İsviçre Challenge Lig maçında Aarau ile Servette, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 34 puanlı Aarau 7. sırada bulunuyor, Servette 50 puana sahip ve 4. sırada. Aarau, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Servette, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 380 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aarau kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Servette sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler.

Aarau son hafta oynanan Servette maçında 0-0 berabere kaldı.

Servette, Aarau karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Aarau, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Aarau, kendi sahasında 27 gol attı, 17 gol yedi.

Servette, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Servette 17 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.