Aarau - Servette düellosu

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Aarau, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Servette takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 34 puanlı Aarau 7. sırada bulunuyor, Servette 50 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Aarau, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Servette, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 380 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aarau kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Servette sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler.

Aarau son haftadaki Servette müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Servette ise Aarau maçında 0-0 berabere kaldı.

Aarau, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Aarau, kendi sahasında 27 gol attı, 17 gol yedi.

Servette ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Servette, 17 gol atarken 14 gol yedi.