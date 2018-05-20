Aarau - Vaduz maç önü

İsviçre Challenge Lig maçında Aarau ile Vaduz, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Aarau 41 puanla 6. sırada, Vaduz 59 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Aarau, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vaduz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 457. İddaa'da Aarau kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vaduz kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Aarau son haftadaki Servette müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Vaduz ise Schaffhausen maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Aarau, 30 gol attı ve 21 gol yedi.

Vaduz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vaduz, 23 gol atarken 23 gol yedi.