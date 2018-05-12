Aarau - Wil 1900 sahaya çıkıyor

İsviçre Challenge Lig maçında Aarau ile Wil 1900, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Aarau 40 puanla 6. sırada, Wil 1900 38 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Aarau, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Wil 1900 son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 472 kodlu maçı oynayanlar; Aarau galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Wil 1900 galibiyet oranı 0.00.

Aarau son haftadaki Servette müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Wil 1900 ise Winterthur maçında 2-0 yenildi.

Aarau, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Aarau, kendi sahasında 28 gol attı, 19 gol yedi.

Wil 1900 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wil 1900, 16 gol atarken 20 gol yedi.