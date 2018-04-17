FBTV'ye açıklamalarda bulunan Chahechouhe, "Deplasmanda 2-2 bizim için fena bir skor değildi ama bence 2-1'i hak etmiştik. Zor maç olacak. Sahamızda oynayacağız. Her şey bizim elimizde. Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezona hücumda iyi savunmada ise problemli başladıklarını vurgulayan Chahechouhe, şunları aktardı:

"Dengeli bir takım haline gelmeye çalıştık. Kendimi tamamen takıma adamış bir oyuncuyum. Her şeyden önemli olan takımın ne tarafa gittiği. Kolektif anlamda neler yaptığımız her şeyden kıymetli. Takım halinde başarıya ulaşmak istiyorsanız hem defansta hem de hücumda doğru hamleler yapmanız gerekiyor."

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de açıklama yapan Aatıf Chahechouhe, "Hala almamız gereken 15 puan var. Rakiplerle aramızda çok uzak mesafe vardı ama artık sadece 3 puan var. Bu farkı da kapatabileceğimize inanıyoruz. Takım halinde inancımızı koruyoruz. Son ana kadar tüm mücadelemizi bunun üzerine yoğunlaştırarak vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.