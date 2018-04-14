Beşiktaş'ın kazandığı, Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 57'ye yükseltti ve liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Sarı-lacivertliler birer maçları eksik Başakşehir'le arasındaki puan farkını da 2'ye indirirken Galatasaray ile aynı puana ulaştı. Maçta ilk golü atan Aatif Chahechoue maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Son 4 haftada rakip fileleri 3 kez havalandıran Aatif'ın mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Özel bir karşılaşmaydı benim için. Benim Sivas'a olan aşkımı herkes bilir. Benim için çok duygusal bir akşamdı."

"Sivasspor sert ve güçlü bir takım ama Allah'a şükür galibiyetle ayrılıyoruz buradan. Gerek kupada, gerek ligde son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kaderimiz kendi elimizde değil ama inancımızı koruyoruz. Önümüzde 5 maç var, tek yapabileceğimiz şey çalışmak."

"Beşiktaş maçı zor olacak ama kendi evimizde oynayacağız. Herkese Kadıköy'de bizi mağlup edemeyeceklerini göstermek zorundayız."