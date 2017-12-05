Aatif: ''Gol atmamı Allah istemedi''

Kasımpaşa maçının en iyi isimlerinden biri de Aatif Chahechoue’ydu...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Faslı oyuncu karşılaşma sonrasında, “Oynadığım için çok mutluyum. Çok çalışıyorum antrenmanlarda ve maçlarda elimden geleni yapıyorum. Bir topum direkten döndü. İyi oynadığımı düşünüyorum ama skora katkı yapamadım. Allah istemedi yapacak bir şey yok. Gol atmamı Allah istemedi. Ben çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.