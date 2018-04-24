Süper Lig’de son haftalara gelindiğinde Fenerbahçe’yi iki ismin sonuca götürdüğü açıkça ortaya çıkıyor... Sarı-Lacivertliler zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet amacıyla sahaya çıkıyor.

Alacağı bir beraberlik bile şampiyonluk hayallerine havlu atmak anlamına gelecek. Bunun için de her maçta gol veya goller lazım. İşte bu görüntüde de Fenerbahçe’de Aatif ve Roberto Soldado sahneye çıkıyor. İki yıldız da formalarının hakkını verirken attıkları gollerle de takımlarını sırtlayan isimler oluyorlar. Dün akşam da Antalyaspor karşısında benzer görüntüler sergilenirken ve iki tecrübeli oyuncunun golleri vardı.

NEFİS VURDU

Karşılaşmanın 14. dakikasında Aatif nefis bir vuruşla topu ağlara gönderirken son 3 maçta 3. golünü kaydetmiş oldu. Ayrıca Aatif Chahechouhe’nun Süper Lig’de rakip kaleye çektiği son 4 isabetli şut gol oldu.

Ardından Roberto Soldado da kendini gösterdi. İspanyol oyuncu Antalyaspor ağlarını havalandırırken son 4 haftada 4. golünü atmış oldu.

VALBUENA 9 MAÇ SONRA

Teknik direktör Aykut Kocaman tarafından genelde maçların ikinci yarısında oyuna dahil edilen Mathieu Valbuena, en son 18 Aralık 2017’de Kardemir Karabükspor’a gol atmıştı. Bu maçtan sonra süre bulduğu 9 mücadelede de fileleri havalandıramayan Fransız futbolcu, suskunluğunu Antalyaspor karşısında bozdu. Valbuena’nın Süper Lig’deki gol sayısı ise 6’ya çıktı.