Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Avrupalılar olarak herkese ders vermeyi bırakmamız lazım." dedi.

Juncker, 2018 Avrupa Kalkınma Günleri forumunda yaptığı konuşmada, Avrupa'da işler iyi gidiyorsa dünyada da her şeyin yolunda gittiğini düşünmeye bir son vermeleri gerektiğini belirterek, dünyanın gidişatının şu an için iyi olmadığını söyledi.

Avrupa'nın her soruna bir çözümü olmasa da küresel arenada üzerine düşeni yapması gerektiğini aktaran Juncker, "Avrupalılar olarak herkese ders vermeyi bırakmamız lazım. Diğer devletlerle eşitler olarak ortaklık kurmalıyız." diye konuştu.

Juncker, daha önce de "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı.

Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu Başkanı Juncker, 'Avrupalılar olarak herkese ders vermeyi bırakmamız lazım. Diğer devletlerle eşitler olarak ortaklık kurmalıyız' demiş. Avrupa Birliği'nin en temel ihtiyaçlarından biri bu. Öncelikle Avrupa Birliği'nin "Avrupa" kavramının siyasal ve kültürel tam karşılığı olmadığını anlayarak işe başlamak lazım. Ayrıca Avrupa’dan dünyaya bakarken Avrupa-merkezci bakış açısını bırakmaları lazım. Kültürel olarak üstten bakan, siyasal olarak bencil bakış açısından kurtulması gereken çok fazla siyasal tutum var Avrupa’da. İyi bir gelecek kurmak için 'ders veren' değil 'ders almayı bilen' bir yaklaşım gerekiyor AB'ye. Öncelikle Avrupa’da ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı niye yükseliyor diye sormak ve geçmiş hatalardan ders almak lazım." şeklinde

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