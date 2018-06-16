Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, partisinin Kozan İlçe Başkanlığı binasının açılışında, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bu yıl iki bayramı kısa aralıklarla beraber kutlayacaklarını dile getiren Çelik, birinin şimdi idrak edilen Ramazan Bayramı, ikincisinin de demokrasi bayramı olan 24 Haziran olduğunu söyledi.
AA'nın haberine göre Bakan Çelik, her bayramın bir arifesinin olduğunu, 24 Haziran demokrasi bayramının arifesinde 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adana'da İstasyon Meydanı'nda karşılayacaklarını, herkesi orada görmek istediklerini belirtti.
Daha sonra 24 Haziran'a demokrasi şölenine gideceklerini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
"Etrafımızdaki pek çok ülkede görüyorsunuz, insanlar sandığa kavuşmak için nasıl mücadele veriyorlar. Sandığın olmadığı yerlerde ne kadar büyük sıkıntılar çekiliyor. Allah'a şükür Türkiye rahatlıkla seçim yapabiliyor, sandığın gücüne inanıyor, sandık vasıtasıyla yönetimi seçiyor aynı zamanda aziz milletimiz sandık yoluyla geleceği inşa ediyor. Geçmişte yaşadığımız bir sürü sıkıntıları, siyasi tarihimizdeki darbeler, provakasyonlar, sabotajlar, millet iradesini engellemeye yönelik bütün girişimleri sandık yoluyla bertaraf ettik. Sandıkla beraber iyi yönetim birleştiği zaman Türkiye'nin nasıl önünü açabildiğimiz, Türkiye'de neler gerçekleştirebildiğimizi de gördük. Sandık yoluyla 2002'den itibaren Türkiye'nin iyi, güçlü, dirayetli ve vizyonel bir şekilde yönetilmesi Türkiye'ye neler kazandırdı gördük. Gelinen noktada Türkiye'nin ekonomisini, öz güvenini, demokrasisini büyüttük. Artık dünyanın her yerinde sözü dinlenen, sözünün bir karşılığı olan ülkemiz var. Bütün bunlar sizin iradeniz ve inşa ettiğiniz istikrar sayesinde. Sizin hep beraber güç birliği, iş birliği yaparak Türkiye'nin istikrarını, sağlamanız sayesinde gerçekleşti."
Çelik, birliği, dirliği korumaya ve ülkenin ekonomisini, öz güvenini ve demokrasisini büyütmeye devam edeceklerini söyledi.
24 Haziran'ın bir milat olacağını dile getiren Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de kararların hızlı alınmasını, çok daha büyük işlere imza atılması için yeni projelerin süratle hayata geçirilmesini ve millen hayrına yapılacak pek çok işin güçlü bir vizyonla, siyasi iradeyle yapılmasını sağlayacağını kaydetti.
''YIKIM LOBİSİ VAR''
Son haftalarda yapılan tartışmaların her şeyi çok net açığa çıkardığını belirten Çelik, şunları aktardı:
"Bu son iki, üç hafta çok hayırlı oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, birden çok aday yarışıyor gibi gözükse de bunların birden çok olmadığı, hepsinin tek bir lobi olduğu, tek bir merkez olduğu ortaya çıktı. Aslında birden çok aday yarışıyor gibi gözükse de esasında iki unsur yarışıyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanımız. Türkiye'de büyük projelere imza attı, ülkenin önünü, ufkunu genişletti. Türkiye'de hayal olan şeylerin gerçekleşmesi için dirayetli kadroların, dirayetli bir yönetimin bunları hayata geçirmesine önderlik etti, vizyon koydu, hedef koydu ve bunların gerçekleşmesi için ortaya bir irade koydu. Her zaman şiarı milletin hayrına işler yaparken sadece sizin sesinizi dinlemek, sizin çocuklarınızın geleceği için çalışmak oldu. Sizin dışınızdakilerin sesine kulak asmadı. Şimdi karşısında birden çok aday varmış gibi gözükse de tek bir lobi var, o da yıkım lobisi. Millet hayrına yapılacak işleri engellemekten bahsediyorlar. Milletin huzurunu, büyüme iradesini sabote edecek bir siyaset inşa etmekten bahsediyorlar. Millet için hayata geçirilmiş kazanımları ters yüz etmekten bahsediyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında adaylar yok, sadece tek bir lobi var, yıkım lobisi var. Biliyorum ki Kozan bu yıkım lobisine geçit vermeyecek, derslerini verecek."
Parlamentoda yeni sistem hayata geçerken, yeni projeler hayata geçirilirken çoğunluğa sahip olunmasının da çok önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, tüm bunlar için Kozan'ın iradesinin arkalarında olduğunu güçlü bir şekilde görmek istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve adaylarına çok güçlü destek verilmesi halinde aynı zamanda Türkiye'de büyük projeleri engellemeye, ülkenin hayrına yapılmış işleri ters yüz etmeye, ülkenin demokrasisinin, ekonomisinin büyütülmesine engel olmaya çalışanlara da en büyük dersin Kozan'dan verilmiş olacağını belirtti.
''24 HAZİRAN GÜNÜ BÜTÜN DÜNYA SANDIKLARIN AÇILMASINI BEKLEYECEK''
"24 Haziran günü bütün dünya sandıkların açılmasını bekleyecek. Bütün dünya, sandıklardan hangi sonucun çıkacağını bekleyecek" diye konuşan Bakan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kozan'ın, Adana'nın ve aziz milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız sandıklardan çok güçlü bir şekilde çıktığı zaman acaba dünyada kimler sevinecek, kimler üzülecek? Türkiye'ye, milletimize dost olan bütün dünyadaki dostlarımız, mazlumlar Cumhurbaşkanımız sandıktan güçlü bir şekilde çıktığı zaman büyük bir sevinç duyacaklar, demokrasi şölenini karşılayacaklar. Sokaklara dökülecekler ve bayram yapacaklar. Ama Türkiye'nin iyiliğini istemeyenler, milletimizin hayrına olan işlerin ilerlemesini istemeyenler, milletin kazanımlarını ters yüz etmek isteyenler 24 Haziran gecesi sandıklar açılmaya başlandığı zaman Cumhurbaşkanımız sandıklardan güçlü bir şekilde çıkmaya başladığı zaman çok üzülecekler. Türkiye'nin, Türk milletinin hayrını istemeyenler çok üzülecekler. O nedenle 24 Haziran Türkiye'nin yeni ufuklara yeni hamleler yapma günüdür. 24 Haziran Türkiye'nin yeni hedeflere koşmak için yeni bir irade ortaya koyma günüdür. 24 Haziran milletimiz için hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız için çok daha büyük bir Türkiye'yi inşa etmek üzere ilk adımı attığımız gün olacaktır."
Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, "Türkiye'nin geleceği şimdikinden çok daha büyük olacaktır. 15 yıl öncesinden çok daha farklı ülkede yaşıyorsunuz. 15 yıl önce hasta adam denilen bir ülkeden bugün hem terörle mücadelesinde azmini, dirayetini ortaya koyan hem büyüme rakamlarına imza atan hem de önü, ufku açık yepyeni hedeflere yürüyen bir ülke yaşıyorsunuz." diye konuştu.
Bakan Çelik, 24 Haziran'ın şimdiye kadar yaptıklarının taçlanacağı gün olacağını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Bakan Çelik, AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Partililerle bayramlaşan Bakan Çelik, parti binası önünde toplanan çocuklara dondurma dağıttı. Daha sonra Çelik, parti binasını gezdi.
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