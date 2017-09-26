AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, çıktığı TV programında açıklamalarda bulundu.
Çelik, "Referandum kırılgan haldeki Irak'ta çatışmaları tetikler. Kerkük bir bakıma küçük bir Irak sayılır. Türkmenler ve Kürtler bir arada yaşıyor. Türkiye için önemli olan toprak bütünlüğü. " dedi.
Çelik," Mesut Barzani, Neçirvan Barzani Türkiye ile direkt iletişime sahip kişiler. Neçirvan Barzani'ye neden Türkiye ile istişare yapmadınız demek gerekir. Neden Türkiye'ye gelip de istişareye girmediniz? Kararı aldıktan sonra biz ulaşmaya çalışıyoruz meselesi de şimdiye kadarki iletişime aykırı bir durum." ifadelerini kullandı.
Ekonomik yaptırımlarla ilgili soruya ise Ömer Çelik," Bunun çok kapsamlı A - B - C planları var. Türkiye ilk olarak kendi ulusal güvenliğini düşünerek bu girişimin ortaya çıkaracağı tabloyu izole edecektir." dedi.
"ASKERİ MÜDAHALE BAŞVURULACAK EN SON SEÇENEKTİR"
Türkiye ile Irak ortak askeri tatbikat düzenleyeceği ve Türkiye'nin askeri operasyonlar düzenlemesi sorusuna Çelik, "Tatbikat yapıldığı zaman güvenlik güçlerimiz 'Türkiye bir fiziki çatışmaya mı girecek?' soruları soruluyor. Askeri müdahale başvurulacak en son seçenektir."
AB Bakanı Çelik: "(IKBY'deki) Referandum kararı zaten bir faciadır. Kerkük'ün içine katılması da Mesut Barzani'nin dilinden Irak'ın yeni bir kan banyosuna dönüştürülmesi teklifidir. Referandumun hukuki ve siyasi meşruiyeti tartışmalıdır."
"TÜRKİYE KARŞITLIĞI YAPAN PARTİLER OY KAYBETTİ"
Almanya seçimleri ile ilgili Çelik," Türkiye'ye karşıtlığı yapan partiler oy kaybetti" yorumunu yaparken," Sayın Merkel AfD'ye kayan oyları almak için sağa kayarsa ilişkilerimizde sıkıntı çıkacağı açıktır. Türk Alman ilişkileri içinde çözülmeyecek bir durum yok. Schulz ile Merkel çıktığı programda 95 dakikanın 60 dakikası Türkiye konuştular. Biz otururuz konuşuruz. AB ilişkilerinde müzakereleri dondurmayı veya askıya almayı ilişkileri kesme olarak algılarız." dedi.
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Misafir 1 dakika önceSizden bi cacık olmaz.. Anca motorine zam yaparsınız..00
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Misafir 2 dakika öncedünyaya verilen mesaj: bize her türlü kötülüğü yapabilirsiniz kınamaktan başka birşey yapamayız00
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Misafir 3 dakika öncedünyaya verilen mesaj: bize her türlü kötülüğü yapabilirsiniz kınamaktan başka birşey yapamayız00