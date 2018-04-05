Bakan Çelik: Müttefiklerimizin üniformasını YPG'li eğitirken görmek istemiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Fransa'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Fasılların açılmasına genişlemeden sorumlu komiserin bile karşı çıktığını gördüğümüzde yazılı taahhütler konusunda da zorluk çıkarıldığını görüyoruz.
Bizim önümüze herhangi bir şekilde Doğu Akdeniz, tek taraflı olarak getirilmemesi gerekir. Yapılması gereken şey Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı söylemlerinin uyarılması gerekir. Bir AB ülkesi komşusu ile iyi geçinmiyorsa ilişkileri düzeltin diye komşusuna söylemeyeceksiniz. Dolayısıyla Varna'da ortaya çıkan tablonun korunması gerektiğini söylüyoruz.
Herkesin her yerde üslubuna dikkat etmesi gerekir. Avusturya gibi ülkelerin bu sözleri sık kullandığını görüyoruz.
Biz halen 23., 24. fasılları açalım diyoruz. Türkiye'yi eleştiriyorsunuz, peki nasıl ilerleyeceğiz? Oturalım, konuşalım. Bazıları fasılların açılması için şartlar var diyor. Konuşmak için şart olmaz. Ben fasıl açacağım diye ön şart ortaya koymak, 'Biz ilerlemek istemiyoruz' demektir.
Türkiye'nin Balkanlar politikasının herhangi bir ülkeyle eşdeğer görülmemelidir. Balkanlar'da AB'nin Türkiye'yi rakip görmesi başarısızlıkla sonuçlanacak bir şeydir. Sayın Cumhurbaşkanımız Balkanlar'a ziyaret ettiğinde, Alman basınında bazı haberler çıkıyordu. Türkiye, AB'yi kuşatıyor şeklinde. Biz Balkanlarda köklü tarihi olan bir Balkan devletiyiz.
Türkiye'ye, belli bazı Balkan ülkelerine yapıldığı gibi net üyelik tarihi vererek yaklaşılmadı. Bir tarih verilseydi, daha kolay aşılabilirdi. Biz her koşulda AB'nin genişleme politikasının Balkanlar'ı kapsamasından ve Balkan ülkelerinin NATO üyesi olmasından dolayı memnunuz.
Son zamanlarda Suriye meselesi ile ilgili tansiyon yükselmiş durumdadır. Türkiye, Suriye'deki çatışmanın bir parçası değildir. Türkiye, burada terörle mücadele etmektedir. Terörle mücadele ederken, Afrin'de bu tünelleri kim yaptı. Yerin altına büyük hastaneyi nasıl yaptılar? Afrin'deki silah depolarında müttefiklerimizin silahları ne gezmektedir? Buradan bunları himaye eden ülkeler bu teröristleri çıkarsalardı biz de müdahale etmezdik.
Fransa müttefikimizdir. Esad'ın konumu başta olmak üzere pek çok ortak görüşümüz de var. Cumhurbaşkanımız, 'Gelin Suriye'nin içinde konutlar yapalım' dedi. Göçü tersine çevirelim, buraya terör örgütlerinin geri gelmesine müsade etmeyelim. Buraların sosyolojik yapısı korunsun diyoruz. Fırat Kalkanı'ndan sonra çok sayıda Suriyeli ülkesine dönmüştür. Burada koalisyon ülkeleri ellerini taşın altına sokarlarsa, bu işleri başarabiliriz. Fakat biz herhangi bir müttefikimizin üniformasını YPG'lileri eğitirken görmek istemiyoruz. Birileri 'Suriye'deki Kürtleri destekleyelim' derken, YPG'yi kastediyorsa, bu Kürtlere karşı bir düşmanlıktır. PKK/PYD terör örgütü, oradaki Kürtlere hakarettir.
"Fransız askerleri PYD/YPG'ye eğitim veriyorlarsa biz bunu terör örgütüne destek verme olarak algılarız."
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