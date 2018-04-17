AB Bakanı Ömer Çelik, Balkanlar konusunda AB ve Türkiye’yi karşıt kamplar gibi görmek çok büyük yanlış olur. Balkanlar’da barış ve istikrar isteyen herkesin Türkiye’yi en yakın ortak olarak görmesi gerekir" dedi.

AB Bakanı Çelik, AB ülkelerinin liderlerinin açıklamalarına sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bakan Çelik, "Yunanistan Başbakanı Çipras 'tahrik ve agresifliğin kudret alameti olmadığını' söylemiş. Bu sözü kendi Savunma Bakanı duymalı, ezberlemeli ve her gün tekrarlamalı" ifadesini kullandı.

Avusturya’nın Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel "Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini" söylediğini belirten Çelik, "Bu söz yeni değil, Avrupa’daki bütün ırkçılar, AB düşmanı aşırı sağcılar, göçmen düşmanları ve İslam düşmanları her gün söylüyor bunu" değerlendirmesini yaptı.

"Macron, 'Balkanların yüzünü Türkiye ya da Rusya'ya dönmesini istemem' diyor" diyen Bakan Çelik şunları kaydetti:

"Bu söz, Balkanlar tarihini bilmemek ve ders çıkarmamakta ısrarcı olmak anlamına gelir. Türkiye’nin Balkan perspektifi her zaman istikrar ve barıştan yana oldu. Balkanlar konusunda AB ve Türkiye’yi karşıt kamplar gibi görmek çok büyük yanlış olur. Balkanlar’da barış ve istikrar isteyen herkesin Türkiye’yi en yakın ortak olarak görmesi gerekir. Aksi bir yaklaşım basiretsizlik olur. Balkanlar konusunda Türkiye’yi kendine zıt yerde konumlamak AB için kayıp olur. Türkiye Balkanlar’da istikrar ve barışın kilit aktörüdür. Türkiye’yi Balkanlar konusunda ortak olarak görmeli AB. Türkiye’yi rakip gören bir AB, Balkanlar’da 'soğuk savaş' siyasetini ve 90’lı yılları diriltmek isteyenlerin arzu ettiği siyaset tuzağına düşer."

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