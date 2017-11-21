AB büyükelçileri sıra gecesinde

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger öncülüğündeki 24 AB büyükelçisi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittikleri Şanlıurfa’da sıra gecesinde eğlendi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Kentteki bir otelin mağaradan oluşturulan özel salonunda Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlanan büyükelçiler, türküler eşliğinde halay çekti; yöresel yemekler ve çiğ köfte yedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Bizi bu kadar muhteşem bir yerde misafir ettiğiniz için teşekkürler.” dedi.

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