AB'de döner tartışması: 'Yasaklanmasını engellemek için her şeyi yapacağız'

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP) Sözcüsü Renate Sommer, "EPP grubu, Avrupa'da döner ve kebabın yasaklanmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacak." dedi.

Sommer, Avrupa Birliği'nde (AB) dönerde fosfat katkı maddesi kullanılmasının yasaklanması girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Fosfat kullanılmaması halinde dönerdeki etin dağılacağını belirten Sommer, "Fosfatların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Fosfatlar, dondurulmuş eti bir arada tutmak, tutarlılığını korumak ve yumuşatmak için kullanılır." ifadesini kullandı.

Sommer, bilimsel çalışmalara göre döner tüketiminden alınan fosfatın önemsiz sayılabilecek ölçüde düşük bir miktar olduğunu, bazı gazlı içeceklerde bile dönerden daha fazla fosfat tespit edildiğini anlattı.

DÖNER TARTIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde AP ve AB Komisyonu, dönerde fosfat katkı maddesi kullanılmasıyla ilgili anlaşmazlığa düşmüştü.

AB Komisyonu kuzu, koyun, dana, sığır ve tavuk etlerine fosfat, fosforik asit, di fosfat, tri fosfat, polifosfatın katkı maddesi olarak kullanılmasına izin verilmesi hakkındaki düzenleme teklifinde bulunmuştu.

AP Gıda Komitesi, dönerde gıda katkı maddesi fosfatın yasaklanmasına ilişkin bir teklifi görüşmüş, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istemişti.

Konuyla ilgili anlaşmazlığın Strazburg'da bugün yapılacak oylamada sonuçlanması bekleniyor. AP Genel Kurulu mutlak çoğunlukla karşı çıkarsa, fosfat düzenlemesi bloke edilmiş oluyor.

AB kuralları et ürünlerinde fosfat kullanımına genel olarak izin vermiyor. Ancak, etin lezzetini ve suyunu korumak için çeşitli istisnai durumlarda söz konusu maddeler kullanılabiliyor.