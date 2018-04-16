AB'den Esad yönetimine yeni yaptırım sinyali!

Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Suriye'yi, kendi halkına karşı kullandığı iddia edilen kimyasal silahlar nedeniyle yeni yaptırımlarla tehdit ettiler ancak ABD gibi Rusya'ya karşı da yeni önlemlerden söz etmediler.

ABD'nin Cumartesi günü İngiltere ve Fransa eşliğinde Suriye'ye yaptığı füze saldırısının ardından bugün toplanan bakanlar, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı daha büyük bir yalnızlığa itmenin yollarını görüştüler.

Görüşmelerden sonra yapılan ortak açıklamada 28 ülkenin dışişleri bakanları, "Avrupa Birliği Suriye'deki baskılar devam ettiği sürece bu ülkeye karşı yeni kısıtlayıcı önlemler getirmeyi düşünmektedirler" dediler. Bakanlar ayrıca, hava saldırılarını onayladıklarını belirttiler.

Batılı güçler bu saldırıları 7 Nisan günü isyancıların elindeki Duma kasabasına yapıldığı iddia edilen zehirli gaz saldırısına bir mukabele ve kimyasal silahların kullanılmasına son vermek için bir yol olarak görüyorlar. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "(Hava saldırılarının) Suriye savaşının gidişatını değiştirmek ya da rejimi değiştirmek için yapılmış bir girişim olmadığının anlaşılması çok önemli" dedi.

Esad'a karşı getirilecek yeni yaptırımlar, 2011 yılından beri yürürlükte olan ve silah ambargosundan Suriye merkez bankasına ilişkin yasaklara, seyahat kısıtlamalarından Suriyeli bürokratlar, askerler, işadamları ve bilim insanları gibi kimyasal silah geliştirmesinde parmağı olan kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına kadar değişen yaptırımları genişletecek. Ancak AB diplomatları, İran ile birlikte Esad'ın isyancıların elindeki toprakların geri alınmasına göz yuman Rus askeri yetkililerinin de hedef alınması yolunda herhangi bir görüşme yapılmadığını söylediler.

Bakanlar yazılı açıklamada, Rusya ve İran'ın yanı sıra Türkiye'yi de suçladılar. Savaşın sona ermesi ve kuşatılmış tüm bölgelere insani yardımın ulaşması gerektiğini söyleyen bakanlar, kuşatma altındaki 13.1 milyon insanın yardıma ihtiyacı olduğunu belirttiler.

ABD'nin kimyasal silahlarla ilgili malzeme ve ekipman üretimiyle ilgili Rus şirketlerine karşı yakında yeni yaptırımlar getireceği, ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley tarafından dün açıklanmıştı. AB diplomatları, Avrupa hükümetlerinin ABD'nin nasıl bir hazırlık içinde olduğunu bilmeden, benzer bir yola girmeyecekleri uyarısı da yaptılar. Geçmiş dönemlerde de AB yaptırımları bazen Amerikan yaptırımlarından aylar sonra devreye girmişti.

AB, daha önce Ukrayna krizi nedeniyle, en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya'ya karşı finans, enerji ve savunma sektörlerinde yaptırımlar getirmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tek çözüm (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi yoluyla bir barış sürecidir" dedi.

Gelecek hafta Suriye için bir donörler konferansı düzenleyecek olan AB'deki hükümetlerin pek çoğu, barış görüşmelerinden sonuç alınabilmesi için artık Esad'ın cumhurbaşkanı olarak kalamayacağı görüşündeler.

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