AB'den Esad yönetimine yeni yaptırım sinyali!

Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Suriye'yi, kendi halkına karşı kullandığı iddia edilen kimyasal silahlar nedeniyle yeni yaptırımlarla tehdit ettiler ancak ABD gibi Rusya'ya karşı da yeni önlemlerden söz etmediler.
ABD'nin Cumartesi günü İngiltere ve Fransa eşliğinde Suriye'ye yaptığı füze saldırısının ardından bugün toplanan bakanlar, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı daha büyük bir yalnızlığa itmenin yollarını görüştüler.
Görüşmelerden sonra yapılan ortak açıklamada 28 ülkenin dışişleri bakanları, "Avrupa Birliği Suriye'deki baskılar devam ettiği sürece bu ülkeye karşı yeni kısıtlayıcı önlemler getirmeyi düşünmektedirler" dediler. Bakanlar ayrıca, hava saldırılarını onayladıklarını belirttiler.
Batılı güçler bu saldırıları 7 Nisan günü isyancıların elindeki Duma kasabasına yapıldığı iddia edilen zehirli gaz saldırısına bir mukabele ve kimyasal silahların kullanılmasına son vermek için bir yol olarak görüyorlar. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "(Hava saldırılarının) Suriye savaşının gidişatını değiştirmek ya da rejimi değiştirmek için yapılmış bir girişim olmadığının anlaşılması çok önemli" dedi.
Esad'a karşı getirilecek yeni yaptırımlar, 2011 yılından beri yürürlükte olan ve silah ambargosundan Suriye merkez bankasına ilişkin yasaklara, seyahat kısıtlamalarından Suriyeli bürokratlar, askerler, işadamları ve bilim insanları gibi kimyasal silah geliştirmesinde parmağı olan kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına kadar değişen yaptırımları genişletecek. Ancak AB diplomatları, İran ile birlikte Esad'ın isyancıların elindeki toprakların geri alınmasına göz yuman Rus askeri yetkililerinin de hedef alınması yolunda herhangi bir görüşme yapılmadığını söylediler.
Bakanlar yazılı açıklamada, Rusya ve İran'ın yanı sıra Türkiye'yi de suçladılar. Savaşın sona ermesi ve kuşatılmış tüm bölgelere insani yardımın ulaşması gerektiğini söyleyen bakanlar, kuşatma altındaki 13.1 milyon insanın yardıma ihtiyacı olduğunu belirttiler.
ABD'nin kimyasal silahlarla ilgili malzeme ve ekipman üretimiyle ilgili Rus şirketlerine karşı yakında yeni yaptırımlar getireceği, ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley tarafından dün açıklanmıştı. AB diplomatları, Avrupa hükümetlerinin ABD'nin nasıl bir hazırlık içinde olduğunu bilmeden, benzer bir yola girmeyecekleri uyarısı da yaptılar. Geçmiş dönemlerde de AB yaptırımları bazen Amerikan yaptırımlarından aylar sonra devreye girmişti.
AB, daha önce Ukrayna krizi nedeniyle, en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya'ya karşı finans, enerji ve savunma sektörlerinde yaptırımlar getirmişti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tek çözüm (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi yoluyla bir barış sürecidir" dedi.
Gelecek hafta Suriye için bir donörler konferansı düzenleyecek olan AB'deki hükümetlerin pek çoğu, barış görüşmelerinden sonuç alınabilmesi için artık Esad'ın cumhurbaşkanı olarak kalamayacağı görüşündeler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.