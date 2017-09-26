AB'den IKBY referandumu açıklaması: Üzüntü duyduk!

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Irak'ta tek taraflı ve özellikle tartışmalı bölgelerde referandum yapılmaması yönündeki çağrıların dikkate alınmamasından üzüntü duyulduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherininin ofisinden IKBYnin dün gerçekleştirdiği tartışmalı referanduma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABnin Irakın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürekli teyit ettiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle AB, referandumun tek taraflı biçimde ve özellikle tartışmalı bölgelerde yapılmaması çağrısında bulundu. Bu çağrıların dikkate alınmamasından üzüntü duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Taraflara sağduyu ve itidal çağrısı yapılan açıklamada, çözüm bekleyen tüm siyasi ve ekonomik sorunların Irak Anayasası çerçevesinde çözülmesi taahhüdünün yenilenmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, Irakın birliğinin, terör örgütü DEAŞ tehdidi, kurtarılmış bölgelerin yeniden yapılandırılması ile tüm halkın yararına olacak şekilde istikrarlı, güvenli, kapsayıcı ve müreffeh bir Irakın oluşturulması için şart olduğu vurgulandı.