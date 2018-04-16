Avrupa Birliği Bakanları Suriye konulu toplantı için Brüksel'de biraraya geldi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Brüksel'de gerçekleşen toplantıda İran ve Rusya'ya seslendi. Temsilci, iki ülkeyi, Cenevre öncesi anlamlı bir müzakere tablosu için Suriye Devlet Başkanı Esad üzerindeki etkilerini kullanmak üzere çalışmaya davet etti.

Avrupa Birliği bakanlar zirvesi Suriyedeki durumu ve ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen hava harekatını görüşmeye devam ediyor.

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