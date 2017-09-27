AB'den Scania'ya 880 milyon euro kartel cezası

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, düzenlediği basın toplantısında, kamyon üreticisi Scania’ya kartele katılarak tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 880,5 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

Alınan kararla birlikte kamyon üreticilerine yönelik kartel incelemesinin son bulduğunu belirten Vestager, "6 büyük kamyon üreticisinin kartel faaliyetlerini 14 yıl boyunca sürdürdüğünü belirledik. Scania’nın dışındaki 5 firma kartele katıldıklarını itiraf ederek bizimle uzlaşmaya gitmişlerdi. Bu kararla karteldeki şirketlere toplam 3,8 milyar avro ceza vermiş olduk." diye konuştu.

AB Komisyonu, geçen yıl kamyon üreticisi MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF şirketlerinin kartele katılarak tekel yasalarını ihlal ettiklerini belirlemiş, bu firmalara çeşitli para cezaları vermişti.

Avrupa'da faaliyet gösteren söz konusu kamyon üreticilerinin, 1997-2011'de fiyatlar ve emisyon kontrol teknolojileri uygulaması konularında, aralarında anlaşma yaptıkları ortaya çıkarılmıştı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Scania

ceza

avrupa birliği

AB