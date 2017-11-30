AB'den şok FETÖ açıklaması!

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Türkiye ile AB arasında düzenlenen yıllık terörle mücadele diyalog toplantısı için Ankara ziyaretinde yaptığı açıklamayla şoke etti.



Bir önceki toplantının 15 Temmuz'da 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiği girişiminden önce gerçekleştirildiğini belirterek,

"AB, FETÖ'yü bir terör örgütü olarak görmüyor ve AB'nin bu görüşünü yakın zamanda değiştirmesini de olası görmüyorum. Ancak elbette Türk dostlarımızın bu konuda söylediklerini ve bize sunduklarını dikkatle dinledik. İade ya da adli işbirliği taleplerini destekleyecek tüm somut bilgileri incelemeye hazırız, böylece Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) kapsamında daha somut bir işbirliği geliştirebiliriz.

Ancak bir telefon uygulamasını (Bylock) indirmek gibi kanıtlara değil, darbe bağlantılı olduğunu gösteren somut, sağlam kanıtlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de aralarında öğretmen, polis memuru ve gazetecilerin de olduğu yaklaşık 50 bin kişi Gülen yapılanmasıyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaklaşık 150 bin kişi ise işlerinden atıldı ya da görevlerinden uzaklaştırıldı.

Türkiye'deki gözaltıları eleştiren Almanya'nın Ankara'nın Gülen yapılanması ya da darbe girişimiyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü kişileri iade etmeyi reddetmesine "İade kararı üye ülkelerin elindedir ve çoğu zaman yargı, bağımsız yargı somut kanıtlara ihtiyaç duyar" dedi.

AB Terörle Mücadele Koordinatörü

Gilles De Kerchove

son dakika

Son dakika haberler

fetö