AB'den Türkiye'ye 'siyasi gerekçeli' fon kesintisi!

Avrupa Birliği'nin (AB) 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarda 105 milyon euro kesintiye gidilmesi kararlaştırıldı. Karara gerekçe olarak Türkiye'deki siyasi gelişmeler gösterildi.
Karar, AB 2018 bütçesi konusunda AB ülkeleri arasındaki 16 saatlik maraton müzakere sonucunda alındı. Müzakerelere, Türkiye'ye yönelik bütçe kesintisini hararetle savunan ve AB bütçesi konusunda mutlak yetkiye sahip olan Avrupa Parlamentosu (AP) da katıldı.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, AP bütçe raportörü Siegfried Mureşan, müzakereler sonrası yaptığı açıklamada, kesintiye gerekçe olarak "Türkiye'nin Avrupa standartlarından sapmasını" gösterdi. Gelecek yılki AB bütçesinde Türkiye için öngörülmüş katılım öncesi fonlarda 105 milyon euro kesintiye gidileceğini bildirdi.
SİYASİ GEREKÇE İLE İLK KESİNTİ
Mureşan, buna ek olarak, Türkiye için 70 milyon euro tutarında bir rezervin muhafaza edileceğini, bu fonun "Türkiye'nin demokratik satandartlar, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü alanlarında Avrupa satandartlarına yakınlaşması durumunda kullanılacağını" belirtti.
AB bu kararla ilk defa Türkiye'ye yönelik siyasi gerekçeli bir fon kesintisine gitmiş oluyor.
AB Konseyi tarafından bu sabaha karşı alınan kararın şimdi Avrupa Parlamentosu tarafından formel olarak onaylanması gerekiyor. AP konuyu 30 Kasım 2017 tarihinde düzenleyeceği genel kurul oturumunda ele alacak. AP içindeki tüm siyasi gruplar Türkiye'ye aktarılan fonlarda kesintiye gidilmesini desteklediğinden bu sabah alınan kararda değişiklik beklenmiyor. AP onayının ardından 2018 bütçesi imzalanarak yürürlüğe girecek.
Türkiye'ye AB fonlarının kesilmesi fikri bu yıl yaz aylarından bu yana gündemdeydi. İlk olarak Almanya tarafından gündeme getirilen fikir Ekim ayında AB liderler zirvesinde ilke olarak benimsenmiş, AP de 25 Ekim'de oy çoğunluğuyla kabul ettiği bir kararda 80 milyon euro tutarında kesinti önerisinde bulunmuştu.
Kesintilerin kısaca IPA II adı verilen Katılım Öncesi Mali Yardım aracı üzerinden yapılması bekleniyor.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili hükümetten yapılan ilk açıklama ise Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi.
Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Şimşek, "AB fonlarından yapılacak €105 milyon kesinti ekonomik açıdan hiç önemli değildir. Türkiye, yıllık €178 milyar brüt dış finansman kullanıyor. AB üyesi herhangi bir ülke bu kadar büyük terör tehdidine maruz kalsa ve hain bir darbe girişimine sahne olsa bizden farklı ne yapardı?" ifadelerini kullandı.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 18, 2017
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