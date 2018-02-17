Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in de katıldığı Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye vize kolaylığı konusu görüşüldü. AB Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasını terörle mücadele yasasının yumuşatılması şartına bağladı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır" dedi.

Türkiye uzun süredir Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınmasını talep ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6 Şubat'ta bir özel televizyon kanalına verdiği demeçte, AB'nin Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanıması için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 kriteri tamamladığını söyleyerek, "Bize göre bu 72 kriteri tamamladık. Artık top AB'de" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Biz bu trafiğin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmasını umut ediyoruz. Bir takım gecikmeler yaşanmış olsa da bugün itibarıyla yeni bir sürecin başladığını ifade edebiliriz. En kısa sürede hayata geçirilmesi, sağlanırsa Türkiye'deki AB algısı da değişecektir. Türkiye vatandaşlarının Schengen içerisinde serbest dolaşım hakkının olması hak idi. Bu çerçevede 26 Mart'a Varna'da bir Türkiye-AB zirvesi gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Bu zirveyi de biz çok önemsiyoruz. Bu zirveler Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde çok önemli fonksiyona sahiptir. açıklamasında bulunmuştu.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Sofya'daki toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği belgelerin AB Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek, "Türkiye Avrupa'nın kendisi için en güvenilir komşu olduğunu prensipte biliyor ve iyi bir ilişki onların yararına olacaktır" dedi.

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