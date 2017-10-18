AB'den yeni terörle mücadele adımı

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada AB vatandaşlarını olası terör saldırılarından korumak için terörle mücadele alanında atılabilecek adımları içeren yeni bir öneri paketi sunulduğu belirtildi.
Açıklamada, önerinin üye ülkelerde kamu alanlarının korunması, teröristlerin hareket alanının daraltılması ve AB'nin Europol ile iş birliği yaparak sınır dışı faaliyetlerini güçlendirmesi olmak üzere 3 ana hattan oluştuğu kaydedildi.
Kısa süre önce Barselona, Londra, Manchester ve Stockholm gibi AB şehirlerinde terör saldırıları düzenlendiği hatırlatılan açıklamada bu saldırıların teröristlerin giderek kalabalık kamu alanlarını hedef almaya başladığını gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, Komisyonun üye ülkelerin kamu alanlarındaki zaafiyetlerini azaltmak için bir Eylem Planı sunduğu ifade edildi. Plan çerçevesinde üye ülkelere ek mali yardım ve rehberlik sağlanması, yerel ve özel aktörler arasında koordinasyonun artırılması ile ortak eğitim ve tatbikatların düzenlenmesi öngörülüyor.
Terör saldırılarını engellemek için teröristlerin hareket alanının daraltılmasının önemine işaret edilen açıklamada, teröristlerin ev yapımı patlayıcılar yapmasını önlemek için gerekli maddelere ulaşımın kısıtlanması önerildi.
Teröristlerin mali kaynaklarının kısıtlanması amacıyla üye ülkeler arasında mali işlemlere ilişkin verilerin paylaşılmasına yönelik engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada AB'nin Europol ile iş birliğiyle sınır dışı faaliyetlerini geliştirmesi için de öneriler sunuldu.
Bu çerçevede Europol'un Türkiye dahil Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas ve Tunus gibi ülkelerle kişisel bilgilerin paylaşımını sağlayacak anlaşmalar yapması önerilen açıklamada, AB'nin bu ülkelerle terörizmle mücadele alanında iş birliğini artırması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, AB Komisyonu Jean-Claude Juncker'in önerisi bağlamında üye ülkelerin AB İstihbarat Birimi kurulması için çalışmalara devam etmesi önerildi.
- AB
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.