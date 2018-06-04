Avrupa Birliği fonuyla kurulan İstanbul Arnavutköy’deki Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Okulu, özel durumu olan çocukların gidebileceği tek devlet okulu. Ortaokul seviyesinde eğitim veren kurumun şu an 80’i yatılı 110 öğrencisi var. Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre Bu 110 çocuğun ebeveynlerinden bazıları ayrı, bazıları mahkûm. Okulu yuva olarak gören öğrenciler ve velileri ise ani bir kararla okul için verilen ‘kapatılma kararı’nın şokunu yaşıyor.

24 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 30106 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ne göre, bir okulun kapatılması için ‘toplam öğrenci sayısının yatılı bölge ortaokullarında 40’ın altına düşmesi’ gerekiyor. Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu’nda ise 80 yatılı öğrenci eğitim görüyor.

‘BURASI BİZİM YUVAMIZ’

Okul Müdürü İlhami Koçkan kapatılma nedeniyle ilgili açıklama yapmazken, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise gerekçe olarak “ortaokulda öğrenci sayısının az olması”nı gösterdi ve öğrencilerin okul kapandıktan sonra Koruncuk Vakfı’na ait olan ‘Bolluca Çocuk Köyü’ne gönderileceğini belirtti.

Öğrencilerden 7’nci sınıf öğrencisi Ceren Avcı, “Biz buraya muhtacız. Aynı sofrada yiyoruz, aynı yerde yatıyoruz. Öğretmenlerimiz bize çok iyi bakıyor. Burası bizim yuvamız. Nereye gideceğimiz belli değil” dedi. Eşinden şiddet gördüğü için boşanan ve 3 çocuğunu tek başına büyüten S.A. ise “Benim 13 yaşındaki oğlum ve 11 yaşındaki kızım bu okulda okuyor. Bu okul yerine çevredeki diğer okullardan biri de Anadolu lisesine çevrilebilir. Bu okula gerçekten zor durumda olanların çocukları gidiyor” diye konuştu.

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