AB ile İngiltere'nin ilk Brexit toplantısı başladı

Üst düzey AB yetkilileri İngiltere'nin AB ile gelecekteki ilişkilerini değerlendirmek üzere bugün biraraya geliyor. İngiltere'nin, birlikten çıkışa izin veren 50. maddeye dayanarak çıkmak istemesinin ardından taraflar ilk kez İngiltere'nin gelecekte birlik ile ticari bağlarının şeklini görüşmek üzere toplandı.
Bu toplantı, birlik liderlerinin Mart'ta hemfikir olduğu görüşme taslağının resmi sunumu çerçevesinde gerçekleşecek ve gelecek görüşmelerin takvimi belirlenecek.
Avrupa Parlementosu'nun Brexit koordinatörü Guy Verhofstadt, İngiltere'nin Brexit Genel Sekreteri David Davis ile İngiltere'de yaşayan Avrupa vatandaşlarının kabusu olabilecek gelişmelerdenuzak durulması amacı ile müzakerelerde bulunmuştu.
Verhofstadt son toplantı öncesi de Starsbourg'da yaptığı açıklamada Davis ve Barnier'e seslenerek, vatandaşlarının, 1950'lerde İngiltere'ye Karayiplerden aileleri ile gelen Windrush'lara verilen sözlerin tutulmamasına benzer bir uygulama ile karşılaşmamalarını istedi. Ayrıca oturum haklarının kısıtlanmaması ve özel statü garantisi istediklerinin altını çizdi.
İngiltere'ye geliş tarihlerine göre kazandıkları haklar olan Karayipliler, 2010 yılında geliş tarihlerini gösteren kayıtların yok edilmesi ile zor duruma düşmüştü.
AB temsilcisi bir grup, önümüzdeki salı İngiltere'yi ziyaret ederek, 3.5 milyon Avrupa vatandaşının haklarını belirleyen özel statünün prosedürü ile ilgili bilgi alacak.
Bu ziyaretin ardından problemli noktalar tespit edilirse müzakereciler aracılığı ile bu noktalar çözülecek.
Bugünkü müzakereleri İngiltere başbakanı özel elçisi Olly Robins ve Sabine Weyand yürütüyor.
İrlanda sınırı ise görüşmelerdeki bir diğer önemli konu başlığı. Bu konunun Haziran'a kadar çözümü bekleniyor.
Verhofstadt 'çözülmesi gereken noktalar çözülmeden çekilme anlaşması ve geçiş süreci anlaşması sözkonus değil' şeklinde konuştu.
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