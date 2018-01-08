AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'deki yıllık AB görüşmelerinde düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Juncker açıklamada, "Komisyonun İngiliz dostlarımızın bizi terk edecek olması ve buna bağlı olarak gelecekteki AB harcamalarını planlanması gerekiyor" dedi.

İHA'nın haberine göre; Juncker, İngiltere'nin ayrılmasından sonra AB üyesi diğer ülkelerin bütçeye daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

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