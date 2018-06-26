Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmada çatlaklar oluştuğuna dikkati çekerek, "AB'nin kırılganlığı artıyor." dedi.

AA'nın haberine göre, Avrupa Parlamentosu'nda, "Avrupa'da Kültürel Miras: Geçmiş ve Gelecek Arasında Köprü" temalı konferansta konuşan Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmanın AB'nin kurucu anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Üye ülkeler arasında daha önce de anlaşmazlıklar olduğunu kaydeden Juncker, bunun giderek arttığına dikkati çekerek, "Üye ülkeler arasındaki dayanışmada çatlaklar oluşuyor. Bu tam da göç krizine tutarlı bir çözüm bulmaya çalışırken gerçekleşiyor. AB'nin kırılganlığı artıyor." diye konuştu.

Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmada oluşan çatlakların "kalıcı hasara" yol açabileceğini, bu sorunun üye ülkelerin birbirini daha iyi tanımasıyla aşılabileceğini kaydetti.